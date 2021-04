Sardegna: assessore Nieddu, su vaccinazioni pazienti fragili "dati certificati da Ats, nessuno sarà lasciato indietro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sull'attività delle chiamate per l'adesione dei pazienti a elevata fragilità e dei soggetti con disabilità grave ci vengono trasmessi dall'Ats, così come certificati dalle segreterie Cup, che si occupano materialmente di contattare, in questa fase, i cittadini appartenenti a determinate categorie vulnerabili". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu in merito all'adesione dei soggetti fragili alla campagna di vaccinazione attraverso il contatto diretto del Centro unico di prenotazione. "Dal 22 aprile le persone che rientrano in questi gruppi vengono contattate direttamente – ha aggiunto Nieddu - Nei giorni scorsi le segreterie CUP hanno registrato un'adesione di circa 3.000 persone a fronte di 14mila chiamate. Il dato delle mancate adesioni include i rifiuti, ma anche situazioni con persone che, per diversi motivi, non hanno fornito la propria disponibilità immediata a essere vaccinate. La campagna di vaccinazione è affrontata con il massimo impegno e totale serietà". (segue) (Rsc)