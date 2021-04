Sardegna: assessore Nieddu, su vaccinazioni pazienti fragili "dati certificati da Ats, nessuno sarà lasciato indietro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non nascondiamo i dati sotto al tappeto – ha spiegato ancora l'assessore alla Sanità - ma cerchiamo di interpretarli, di comprendere le dinamiche e agire di conseguenza. Non abbiamo mai sottovalutato alcun aspetto e non lo faremo sicuramente ora nel momento più delicato della campagna di vaccinazione". Dispiace che, come già accaduto in passato, qualcuno si lasci andare a strumentalizzazioni. Il nostro obiettivo resta quello di vaccinare tutta la popolazione nel tempo più breve possibile. L'attenzione per i fragili è massima, raggiungeremo tutti con ogni mezzo". "Questa è una battaglia che riguarda ogni cittadino della nostra Isola", ha concluso l'esponente dell'esecutivo regionale sardo". (Rsc)