Irlanda del Nord: riaprono pub, ristoranti, palestre e attività commerciali non essenziali

- Riaprono nella giornata di oggi pub, ristoranti, palestre e attività commerciali non essenziali in Irlanda del Nord, dopo quattro mesi di chiusura forzata dovuta alle restrizioni anti Covid imposte dal governo locale. Tuttavia pub e ristoranti potranno riaprire fornendo esclusivamente servizio all'aperto, mantenendo il distanziamento tra i tavoli e un numero di persone massimo per tavolo ridotto. Fino a 15 persone provenienti da massimo tre nuclei familiari diversi potranno ora incontrarsi anche in giardini privati e spazi all'aperto appartenenti ad abitazioni. Sono state inoltre annullate le restrizioni che imponevano una chiusura anticipata ai ristoranti che fanno servizio da asporto, restrizioni imposte all'inizio del lockdown nel mese di dicembre. (Rel)