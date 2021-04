Credito: Bnp Paribas frenata dalle prestazioni dei titoli a reddito fisso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bnp Paribas Sa si è affidata a minori accantonamento per il credito deteriorato e a una ripresa del suo business obbligazionario per compensare le cattive prestazioni dei suoi investimenti a reddito fisso, che hanno mancato il rialzo conseguito dalle banche d'investimento rivali nel primo trimestre 2021. Lo scrive "Bloomberg", secondo cui nel primo trimestre 2021 il gruppo con sede a Parigi ha conseguito dall'acquisto e dalla vendita di titoli a reddito fisso, valute e materie prime entrate inferiori del 17 per cento alla media dei ricavi delle maggiori banche di Wall Street. Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, però, il trading obbligazionario ha più che compensato le perdite negli altri segmenti d'investimento, consentendo a Bnp di recuperare rispetto alle pesanti perdite accumulate a causa dei derivati. Gli utili del gruppo hanno superato le previsioni degli analisti, ricorrendo però a un minore accantonamento di risorse per i crediti deteriorati. Secondo "Bloomberg", i risultati incostanti delle attività di trading complicano gli sforzi dell'amministratore delegato Jean-Laurent Bonnafe tesi a rafforzare la redditività complessiva del gruppo. (Nys)