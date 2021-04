Sardegna: Bassetti su zona bianca nell'isola, "riaperture avvenute quando era in corso la pandemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riaperture in Sardegna sono avvenute "quando era ancora pienamente in corso il picco della pandemia". Lo ha affermato ieri Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova intervenendo in tv alla trasmissione "Piazza Pulita" a La 7. La zona rossa in cui si trova la Sardegna, unica regione d'Italia, quindi, secondo l'esperto, sarebbe la consegunza naturale. "Accuse ingiuste" e rispedite al mittente dall'assessore alla Sanità, Mario Nieddu. (Rsc)