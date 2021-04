Libano: Aoun, presto scadenza per presentare documenti audit forense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano ancora pochi giorni alla scadenza per la presentazione dei documenti necessari allo svolgimento della revisione forense della Banca centrale del Libano. Lo ha sottolineato, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, il presidente libanese Michel Aoun. “C’è una scadenza per consegnare i documenti della Banca del Libano alla compagnia incaricata dell’audit forense e noi e il popolo libanese stiamo monitorando, mancano pochi giorni”, ha scritto il capo dello Stato. (Res)