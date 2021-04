Portogallo: fine Stato di emergenza per il Covid, restano in vigore misure meno restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani il Portogallo uscirà dallo stato di emergenza che non è stato prorogato dal Parlamento per la sedicesima volta come già annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. Il capo dello Stato ha sottolineato, tuttavia, che questo non significa che il Paese "può considerare conclusa l'emergenza" e resteranno in vigore diverse misure seppur meno restrittive. Dal primo maggio sarà possibile per ristoranti, caffè e pasticcerie accogliere un massimo di sei persone o dieci nei loro spazi all'aperto sino alle 22.30. Le attività sportive torneranno in funzione, i matrimoni e i battesimi potranno avere luogo con il 50 per cento della capacità, e anche i grandi eventi interni ed esterni saranno soggetti a una capacità ridotta. Le palestre potranno dare lezioni di gruppo. Il Portogallo, inoltre, riaprirà il suo confine con la Spagna. (Spm)