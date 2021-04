Iraq: ministro Esteri, vertice con Giordania ed Egitto si terrà dopo Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà luogo dopo la fine del mese sacro islamico di Ramadan, ovvero dopo il 13 maggio, il più volte rimandato vertice trilaterale tra il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, e il re giordano, Abdullah II. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein. Il summit di Baghdad “è stato rimandato a causa delle circostanze in Egitto, dopo l’incidente ferroviario, e a causa degli eventi politici in Giordania”, ha detto Hussein, alludendo al tamponamento di treni che ha causato il mese scorso decine di morti a Sohag, nell’Alto Egitto, e al presunto tentato golpe contro Abdullah II in Giordania. Non è al momento definita una visita del primo ministro Al Kadhimi negli Stati Uniti, ha proseguito. (Res)