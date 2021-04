Sardegna: denuncia degli ambientalisti, "scarico di amianto in campi incolti alla periferia di Assemini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scarico incontrollato di sacchi contenenti molto probabilmente rifiuti a base di amianto, presente in campi incolti alla periferia di Assemini, nel cagliaritano. Lo denuncia l'associazione ambientalista Gruppo di Interventi Giuridico che ha raccolto le segnalazione dei residenti e ha inoltrato un'istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione dei provvedimenti di bonifica. Coinvolti il ministero della Transizione Ecologica, il comune di Assemini, i Carabinieri del N.O.E., il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. "L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati - si legge in nota degli ambientalisti - il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull'area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d'ufficio l'amministrazione comunale in danno degli obbligati". (segue) (Rsc)