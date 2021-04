Sardegna: denuncia degli ambientalisti, "scarico di amianto in campi incolti alla periferia di Assemini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare – ha argomento il Grig - per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, purtroppo per decenni comuni in edilizia, si ricorda che spesso sono costituiti da un impasto di cemento e amianto, che possono rilasciare fibre di amianto se abrasi, perforati, spazzolati o se deteriorati, con gravi conseguenze per la salute delle persone che ne vengono a contatto (è, infatti, dimostrato che anche bassissime esposizioni a polveri di amianto possono indurre un preciso tumore polmonare, il c.d. mesotelioma pleurico). Per tali motivi, il nostro ordinamento prevede specifiche modalità per lo smaltimento delle lastre realizzate con fibre di amianto". Gli ambientalisti hanno sollecitato un intervento di bonifica in tempi brevi, "fondamentale per la tutela della salute pubblica e di un sito di rilevante interesse ambientale". (Rsc)