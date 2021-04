Iraq: presidente Salih e premier curdo Barzani, necessario risolvere problemi in sospeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha ribadito ieri durante un incontro con il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, la necessità di risolvere i problemi in sospeso tra il governo federale e le autorità curde sulla base della Costituzione. Durante l’incontro, avvenuto nel capoluogo curdo Erbil, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Iraq e in Kurdistan. Al centro dei colloqui tra il premier curdo e Salih vi è stata anche la legge di bilancio 2021, approvata recentemente dal parlamento iracheno dopo mesi di discussioni e controversie: i due hanno definito l’approvazione un “passo positivo”, sottolineando la necessità di inviare il prima possibile al Kurdistan la quota finanziaria prevista. (Res)