Energia: Kuwait, esportazioni petrolio in Corea del Sud in aumento dell’88 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha raggiunto la seconda posizione nella classifica dei Paesi esportatori di petrolio verso la Corea del Sud, dopo l’Arabia Saudita, registrando nel primo trimestre 2021 un aumento dell’88 per cento delle vendite di greggio nel Paese asiatico rispetto all’anno scorso. È quanto emerge da dati dell’agenzia di rating Standard and Poor’s. Nei primi tre mesi di quest’anno l’emirato ha infatti esportato a Seul 25,4 milioni di barili, contro i 13,5 milioni dell’anno scorso. Durante il mese di marzo, il Kuwait ha esportato 8,4 milioni di barili, registrando tuttavia un calo del 16,1 per cento rispetto al marzo 2020, quando la quantità di greggio venduta a Seul ammontava a 10 milioni di barili. (Res)