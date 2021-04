Siria: Damasco e Russia, Usa impediscono a profughi siriani di tornare in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei profughi siriani presenti nei Paesi vicini alla Siria intende rientrare in patria, ma gli Stati Uniti continuano a porre ostacoli al loro ritorno. Lo affermano in un comunicato congiunto, ripreso dall'agenzia di stampa governativa siriana "Sana", le Autorità di coordinamento russa e siriana per il ritorno dei rifugiati siriani. La Russia e la Siria “proseguono il lavoro volto a fornire diversi aiuti per garantire il ritorno volontario e in sicurezza degli emigrati in patria e per creare per loro buone condizioni di vita nel Paese, cosa che ha già condotto al ritorno di grandi numeri, nonostante gli ostacoli creati dalla parte americana”, prosegue la nota. (Res)