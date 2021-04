Russia: fonti stampa, Fsb arresta avvocato dell’Ong Team 29

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ufficiali del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) hanno arrestato l'avvocato e fondatore dell'organizzazione non governativa Team 29, Ivan Pavlov, in un hotel a Mosca. Lo ha riferito all’agenzia di stampa "Tass" una fonte delle forze dell'ordine, confermando le informazioni in precedenza fornite dall'ufficio stampa di Team 29. Secondo quanto dichiarato dall'avvocato e collaboratore di Pavlov, Evgenij Smirnov, le indagini sono associate alle attività professionali. L’organizzazione non governativa nei gironi scorsi ha riferito di perquisizioni nell'appartamento della moglie di Pavlov a San Pietroburgo. (segue) (Rum)