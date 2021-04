© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato Ivan Pavlov e il Team 29 rappresentano la difesa nel caso della Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk), di Aleksej Navalnyj, che la Procura chiede di riconoscere come organizzazione estremista. Il legale è inoltre impegnato in casi di alto tradimento e spionaggio. Il Team 29 difende il giornalista Ivan Safronov e l'ex manager Karina Turcan. (Rum)