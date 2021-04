Recovery: Orlando, su lavoro grande investimento per formazione e politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza “sulla formazione e sulle politiche attive si fa un grande investimento, quasi 7 miliardi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio 1. “Mi aspetto - ha spiegato - che useremo bene e tempestivamente le risorse, rispettando i tempi. Si può recuperare quanto perduto perché noi abbiamo mai avuto una massa di finanziamenti così forte”, ha sottolineato. “E’ anche l'occasione per ripensare a cosa non ha funzionato in precedenza”, ha aggiunto Orlando che ha ribadito di voler puntare alla realizzazione di “una rete di centri per l'impiego degna di questo nome”.(Rin)