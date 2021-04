Credito: britannica Barclays registra utile netto di 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca britannica Barclays ha registrato un utile netto del primo trimestre di 1,8 miliardi di euro grazie anche a un calo degli oneri di svalutazione dei prestiti. La banca britannica ha fatto sapere che le spese sono scese “in modo significativo” nei primi tre mesi dell’anno a 63,3 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 2,3 miliardi di euro del primo trimestre del 2020. Barclays ha inoltre registrato un rimbalzo nei segmenti del trading azionario e dell’investment banking. I ricavi hanno raggiunto 6,7 miliardi di euro, in calo rispetto ai 7,2 miliardi di euro di un anno fa. “Mentre lo slancio nelle attività di consumo, in particolare i saldi delle carte, avrà bisogno di tempo per segnare una crescita, Barclays si è assicurata nuove e significative opportunità di crescita nel primo trimestre”, ha affermato in una nota Jes Staley, amministratore delegato di Barclays. “Sebbene le prove di ripresa siano incoraggianti, abbiamo continuato a considerare con cautela l’impatto della pandemia sul business. Manterremo una certa disciplina sui costi, con un cost to income ratio (il complemento a 1 del margine sulle vendite realizzate dalle banche) del 61 per cento in questo trimestre”, ha aggiunto Staley. (Rel)