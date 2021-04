Covid: Zingaretti, dosi vaccino adesso arrivano, siamo più tranquilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le dosi di vaccino stanno cominciando ad arrivare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto oggi a Mattino 5 in merito ai passati rallentamenti della campagna vaccinale a causa di carenza di dosi consegnate. “Il problema più grande nelle scorse settimane, come ha detto anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, sono state aziende farmaceutiche che non hanno rispettato i patti. Noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione ma con le consegne previste adesso siamo più tranquilli”.(Rer)