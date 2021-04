Usa: migrazioni, Texas annuncia nuove cause legali contro amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, a annunciato che quello Stato si prepara a intentare nuove cause legali contro l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, colpevole secondo il funzionario di non applicare le norme sull'immigrazione, e di aver consentito così la crisi migratoria in atto al confine con il Messico. Il Texas ha già intentato cinque cause legali contro l'amministrazione Biden, che Paxton ha caratterizzato come tentativi di costringere il governo federale ad applicare le leggi approvate dal Congresso in materia di immigrazione: "C'è un motivo se abbiamo denunciato l'amministrazione Biden cinque volte sull'immigrazione. Questo danno sta subendo un danno enorme, e altrettanto vale per il Paese", ha detto il procuratore generale texano durante una conferenza stampa lungo il confine con il Messico. "Faremo quanto ci è possibile per costringere il governo federale ad approvare le leggi che esso stesso ha varato", ha aggiunto Paxton. (segue) (Nys)