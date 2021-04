Giappone: coronavirus, consegnato primo carico di vaccini Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha ricevuto un primo carico di vaccini contro il coronavirus della compagnia farmaceutica Moderna. I vaccini, prodotti presso uno stabilimento nel Belgio, sono stati trasportati in Giappone con un volo della compagnia aerea Japan Airlines (Jal) atterrato questa mattina presso l'Aeroporto internazionale del Kansai, a Osaka. Il vaccino di Moderna non ha ancora ottenuto il formale via libera dei regolatori giapponesi, che dovrebbero approvarne l'impiego di emergenza nel mese di maggio. Tokyo ha però già sottoscritto accordi per la fornitura di 50 milioni di dosi del vaccino. Il governo giapponese intende somministrare il vaccino di moderna presso i siti di vaccinazione di massa che la Forza di autodifesa del Giappone sta realizzando a Tokyo e Osaka, nel tentativo di accelerare una campagna in ritardo rispetto a quelle degli altri Paesi sviluppati. (segue) (Git)