Israele: almeno 44 calpestati a morte e 100 feriti in raduno religioso a monte Meron

- Almeno 44 persone sono state calpestate a morte, e almeno 100 sono rimaste ferite, in un incidente avvenuto questa notte durante un raduno religioso tenuto sul monte Meron, nel nord di Israele, per celebrare la festa ebraica di Lag Ba’omer. Lo riferiscono i media israeliani. Il premier di Israele Benjamin Netanyahu ha definito l’incidente “un terribile disastro”, e l’evento è già considerato una delle peggiori tragedie avvenute nello Stato ebraico in tempo di pace. La causa non è ancora precisamente chiara: secondo un ufficiale di polizia citato dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, l’incidente potrebbe essere imputabile a una passerella scivolosa, su cui alcuni pellegrini sarebbero caduti – all’uscita dal sovraffollato evento – causando una specie di “effetto domino”. Ai raduni annuali per la festa di Lag Ba’omer partecipano moltissime persone, che si recano nella Galilea del nord per visitare la tomba del rabbino Shimon Bar Yohai e accendere falò sulla montagna. (Res)