Usa: dipartimento di Stato invita cittadini statunitensi a lasciare India per rischio Covid

- Il dipartimento di Stato Usa ha consigliato ai cittadini statunitensi di lasciare l'India il prima possibile e di evitare viaggi alla volta del paese asiatico, dal momento che i casi di coronavirus sono in aumento. L'avviso viene diramato mentre l'India registra nuovi record giornalieri di contagi da Covid-19, con ospedali e obitori al collasso. L’ultima rilevazione ufficiale fa sapere di 379.257 nuovi casi e 3.645 decessi, il numero più alto di vittime in un solo giorno fino ad oggi. Il totale dei casi nel Paese ora ammonta a oltre 18,3 milioni di unità, secondo i dati della Johns Hopkins University. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno emesso un avviso di viaggio sanitario di livello 4 – cioè di massima allerta - così come ha fatto anche il dipartimento di Stato. "L'accesso a tutti i tipi di cure mediche sta diventando gravemente limitato in India a causa dell'aumento dei casi di Covid-19", si legge nell’avviso. "Cittadini statunitensi riferiscono di essersi vista negata l'ammissione agli ospedali in alcune città a causa della mancanza di spazio", conclude la nota ufficiale del dicastero.(Nys)