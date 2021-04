Usa-Israele: fonti stampa, incontro Blinken-Cohen a Washington per colloqui su nucleare Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Israele: fonti stampa, incontro Blinken-Cohen a Washington per colloqui su nucleare IranIl segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha incontrato nelle scorse ore a Washington il capo del Mossad Yossi Cohen e l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Gilad Erdan. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel” citando fonti ufficiali e precisando che il nucleare iraniano è stato il principale argomento dei colloqui. L’indiscrezione, sottolinea la testata dello Stato ebraico, arriva nel momento in cui Israele cerca di convincere Washington a trovare un accordo più ambizioso sul nucleare iraniano piuttosto che rientrare in quello esistente, ossia il Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) pattuito nel 2015 dall’amministrazione di Barack Obama. L'incontro, prosegue il “Times”, è durato circa due ore ed è stato il secondo questa settimana a Washington a coinvolgere alti funzionari dei due Paesi. Sebbene siano state discusse anche altre questioni, la parte israeliana ha utilizzato l'incontro per "esprimere forte preoccupazione" sull'Iran, nel momento in cui sono in corso colloqui a Vienna per il ripristino dell’intesa sul nucleare, da cui gli Usa sono usciti a maggio 2018 per volere dell’ex presidente Donald Trump. Blinken, spiega ancora il quotidiano israeliano, ha partecipato alla riunione insieme al suo vice, Wendy Sherman, al consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, e due alti funzionari: Brett McGurk del Consiglio di sicurezza nazionale e Derek Chollet del dipartimento di Stato. Le autorità di Foggy Bottom, rifiutando di commentare questa ricostruzione, hanno semplicemente assicurato che l'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, è impegnata “nel coordinamento e nella trasparenza con Israele nella sua diplomazia nucleare con l'Iran”.(Res)