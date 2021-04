Usa: migranti, numero minori “detenuti” al confine sud crollato dell’84 per cento in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei minori non accompagnati fermi nei centri della Customs and Border Protection (Cbp) al confine meridionale degli Stati Uniti è diminuito quasi dell'84 per cento nell'arco di un mese. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca all’emittente “Cnn”, parlando in condizione di anonimato. Nella giornata di mercoledì 27 aprile c'erano 954 bambini nelle strutture della Cbp, in netto calo rispetto al picco di 5.767 unità registrato il 28 marzo scorso. Il volume degli arrivi nelle settimane dall'inizio del mandato del presidente Joe Biden ha lasciato migliaia di bambini nelle strutture delle pattuglie di frontiera, spesso per più del limite di 72 ore fissato dalla legge federale. L'amministrazione Biden ha subito una raffica di critiche da parte dei repubblicani, che hanno attribuito la responsabilità dell'afflusso di migranti alle politiche del presidente sull’immigrazione. Nelle ultime settimane, il dipartimento della Salute e dei Servizi umani, che si occupa della cura dei bambini migranti, ha aperto una serie di rifugi temporanei per accogliere i minori. Ciò ha consentito a un numero crescente di bambini di essere trasferiti fuori dalle strutture di confine in spazi attrezzati per accudirli a un ritmo più rapido.(Nys)