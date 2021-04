Giappone: sondaggio, cittadini favorevoli a ruolo diretto nella crisi del Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 72,3 per cento dei partecipanti ad un recente sondaggio effettuato dal governo del Giappone si è detto favorevole ad un coinvolgimento proattivo del Paese nella crisi politica in atto nel Myanmar, a sostegno degli sforzi internazionali tesi a contenere le violenze innescate dal golpe militare in quel Paese dell'Asia Meridionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita i risultati di un sondaggio annuale effettuato tra il 20 e il 23 marzo scorso, e che ha coinvolto mille cittadini giapponesi di età superiore a 18 anni. Solo il 24 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che Tokyo non dovrebbe fare uso dei propri canali preferenziali con la consigliera di Stato birmana deposta, Aung San Suu Kyi, e con le forze armate di quel Paese per tentare di mediare una soluzione alla crisi. Nei mesi seguiti al golpe del primo febbraio scorso, l'opposizione progressista giapponese ha accusato il governo conservatore di non aver assunto una posizione abbastanza netta nei confronti della giunta militare birmana. (segue) (Git)