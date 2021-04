Giappone: sondaggio, cittadini favorevoli a ruolo diretto nella crisi del Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal sondaggio emerge anche che il 69,3 per cento dei giapponesi ritiene appropriata l'assunzione da parte del Giappone di una "posizione forte" in risposta alle intrusioni aeree e navali della Cina al largo dell'atollo conteso delle Senkaku ("Diaoyu" secondo la Cina), nel Mar Cinese Orientale. Il 50,3 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che il Giappone dovrebbe unirsi più convintamente alle pressioni politiche internazionali per sollecitare la Cina ad un maggiore rispetto dei diritti umani, dei diritti, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. Infine, il 68,5 per cento dei cittadini giapponesi partecipanti al sondaggio ritiene che l'alleanza con gli Stati Uniti serva gli interessi della pace e della sicurezza nella regione dell'Indo-Pacifico. (segue) (Git)