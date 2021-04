Giappone: sondaggio, cittadini favorevoli a ruolo diretto nella crisi del Myanmar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno al coinvolgimento del Giappone nelle questioni relative a Taiwan è trasversale: sono favorevoli l'80 per cento degli elettori del Partito liberaldemocratico e il 77 per cento degli elettori delle forze di opposizione socialdemocratiche e progressiste. Meno netto il giudizio in merito all'incontro a Washington tra Biden e Suga, che i due leader hanno inaugurato chiamandosi "Joe" e "Yoshi": il 50 per cento dei giapponesi intervistati ha espresso un giudizio positivo, il 32 per cento un giudizio negativo: meno dell'ultimo summit tra l'ex presidente Donald Trump e l'ex premier Shinzo Abe, che aveva raccolto l'approvazione del 58 per cento dei giapponesi. (segue) (Git)