Usa: migrazioni, Texas annuncia nuove cause legali contro amministrazione Biden (2)

- Il procuratore ha anche criticato Biden e la vicepresidente Usa, Kamala Harris, per essersi rifiutati di visitare il confine meridionale degli Stati Uniti, e di constatare di persona gli effetti delle loro politiche sui flussi migratori. "Sembra vogliano nascondere molto di quanto sta accadendo. Sono molto, molto riservati. Non ci lasciano sapere chi arriva e chi se ne va. Questa politica dei confini aperti ha ricadute quotidiane", ha accusato il procuratore generale. Harris, incaricata da Biden di occuparsi personalmente della crisi, ha dichiarato di essere impegnata a far fronte alle "cause fondamentali" dei flussi migratori dall'America Centrale, anziché ai suoi effetti sugli Usa. Lo scorso 25 aprile, in risposta alla domanda di un giornalista che le chiedeva se avrebbe visitato il confine meridionale del Paese, la vicepresidente ha replicato di non essere "interessata ai giochi politici". (Nys)