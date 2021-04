Albania: ex presidente kosovaro Thaci scrive a premier Rama dal carcere dell'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente kosovaro Hashim Thaci - dalla prigione dell'Aia, dove si trova in attesa del giudizio del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) - ha inviato una lettera al premier albanese Edi Rama per congratularsi della sua vittoria alle elezioni di domenica in Albania. L'ex capo dello Stato kosovaro evidenzia che, nonostante le condizioni della prigionia e la nostalgia dell'Albania, è entusiasta e calmo per il risultato delle elezioni. Thaci parla poi dei "ricordi gloriosi" dei giorni del conflitto della fine degli anni Novanta, ricordando coloro che sono caduti "per portare la libertà tra di noi". "Ho combattuto per il Kosovo come uno Stato, l'orgoglio della mia vita. Ho lavorato duramente per il Kosovo, ma ho anche fatto un errore: da una parte per l'entusiasmo degli idealisti e poi per l'arroganza di coloro che hanno il potere", ha dichiarato. Thaci auspica infine di poter incontrare nuovamente "il fratello" Rama e lo invita a "prendersi cura dell'Albania senza dimenticare di prendersi cura anche del Kosovo". (Alt)