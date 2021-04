Usa: “Wsj”, Astrazeneca in ritardo su raccolta dati per autorizzazione uso emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica Astrazeneca sta incontrando difficoltà e ritardi nella raccolta dei dati necessari per ottenere l’autorizzazione d’emergenza per il suo vaccino anti-Covid dalla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia statunitense che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando fonti a conoscenza del dossier. La società ha assicurato, il mese scorso, che avrebbe richiesto l’autorizzazione all'uso di emergenza per il suo vaccino entro metà aprile. Recentemente ha invece fatto sapere ai funzionari statunitensi che potrebbe essere necessario arrivare invece fino a metà maggio per completare la sua richiesta di autorizzazione alla Fda. Il “Wsj” spiega che un compito particolarmente dispendioso in termini di tempo è stato quello di raccogliere i dati maturati nel Regno Unito in quasi quattro mesi di vaccinazioni, tra cui statistiche sull'efficacia, sulla trasmissione del virus e sulla sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che condividerà con il resto del mondo 60 milioni di dosi di scorte del vaccino anti Covid-19 AstraZeneca, una volta approvato.(Nys)