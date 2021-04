Governo: ecco il comunicato finale del Consiglio dei ministri di stasera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ha illustrato una relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi della XVIII legislatura. I ritardi registrati nell’adozione di tali decreti impongono un impulso all’azione di governo sia per quel che riguarda i ritmi di attuazione sia nell’individuazione di soluzioni di sistema (anche rispetto alla tecnica legislativa). Infatti, le conseguenze della ritardata o mancata adozione di provvedimenti attuativi sono significative anche in termini di immobilizzazioni di risorse finanziarie, stanziate con gli atti legislativi, ma non ancora utilizzate. Al 13 febbraio 2021 (data di insediamento del Governo Draghi) lo stock dei provvedimenti della XVIII legislatura non ancora adottati era pari a 679 provvedimenti. A oggi, il numero si è ridotto dell’11,9 per cento, passando complessivamente da 679 a 598. A questi, si aggiungono i decreti attuativi previsti dagli atti normativi dell’attuale Governo (50, di cui 4 adottati, 32 da adottare e 14 previsti da decreti legislativi in materia di sport, la cui efficacia è stata rinviata al 2022). Pertanto, dei 1.185 provvedimenti attuativi della XVIII legislatura, il 45,7 per cento (541 provvedimenti) è stato adottato; il 54,3 per cento (644 provvedimenti) risulta non adottato. Le Amministrazioni hanno al riguardo definito un primo cronoprogramma (piano di adozione) predisposto sulla base di specifici criteri di priorità (per esempio l’impatto finanziario legato all’attuazione di una specifica disposizione normativa o l’incidenza sociale del provvedimento da adottare o il significativo rilievo per specifici settori). Si prevede che, dei 644 provvedimenti da adottare, 58 saranno adottati nei prossimi due mesi; 194 entro ottobre 2021; 122 tra ottobre e dicembre 2021; 35 nel 2022. Su 184 provvedimenti sono state fornite indicazioni sullo stato dell’iter, in taluni casi anche in fase avanzata. Ai Ministri è stato chiesto di esortare le rispettive Amministrazioni perché imprimano un’ulteriore accelerazione nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Si provvederà a un aggiornamento costante dei dati del monitoraggio odierno, anche al fine di individuare le problematiche più ricorrenti che sono alla base dei ritardi o delle difficoltà nell’adozione dei provvedimenti attuativi e di elaborare conseguenti soluzioni di sistema. In Consiglio dei ministri è stata, inoltre, condivisa l’esigenza di attenuare la tendenza al rinvio a decreti attuativi prediligendo normative autoapplicative, senza, ovviamente, per questo irrigidire o irragionevolmente innalzare il livello delle fonti.Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato la delega ai fini dell’attribuzione del titolo di vice Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla senatrice Teresa Bellanova e all’onorevole Alessandro Morelli, a norma dell’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il titolo viene attribuito con decreto del Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all’incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell’India. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha deliberato la nomina a ministro plenipotenziario dei consiglieri d’ambasciata: Carlo Batori, Stefano Bianchi, Gianluca Greco, Alessandro Gonzales, Marilina Armellin, Antonino Claudio Cascio, Massimo Branciforte, Luca Peruzzi, Pasquale Velotti, Maurizio Canfora, Antonio Enrico Bartoli, Enrico Valvo, Vincenzo Del Monaco, Giuseppe Pastorelli, Samuela Isopi, Marco Villani, Rita Giuliana Mannella, Nicola Todaro Marescotti, Massimo Drei, Carmelo Barbarello, Carlo Baldocci, Giancarlo Curcio. Inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha deliberato la conferma degli incarichi di Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al dott. Bernardo PETRALIA, di Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi conferito alla dott.ssa Barbara FABBRINI e di Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità alla dott.ssa Gemma TUCCILLO. (segue) (Com)