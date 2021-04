Usa: McConnell risponde ad attacchi Trump, guardiamo al futuro non al passato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 aprile scorso Trump ha attaccato nuovamente McConnell, descrivendolo come incapace di opporsi all'occupazione delle corti giudiziarie da parte del Partito democratico, e in particolare del presidente Joe Biden per espandere la Corte Suprema, aggiungendovi giudici nominati dalla sua amministrazione. "Con leader come Mitch McConnell, (i Repubblicani al Senato) sono del tutto inermi. Non ha lottato per la presidenza, e non lotterà per la Corte Suprema", ha dichiarato Trump tramite un comunicato del comitato elettorale "Save America". "Se e quando questo accadrà, spero i giudici dell'Alta corte ricordino il giorno in cui non hanno avuto il coraggio di fare quanto era necessario per l'America", ha aggiunto l'ex presidente, riferendosi alla decisione della Corte Suprema di non esprimersi in merito alle accuse di frode mosse da Trump dopo le elezioni presidenziali dello scorso novembre (segue) (Nys)