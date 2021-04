Usa: Biden in Georgia, votando democratico alle elezioni avete cambiato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo comizio in Georgia, dove si trova per promuovere il piano da 1.800 miliardi per le famiglie, il presidente Usa, Joe Biden, ha affermato che i cittadini di quello Stato hanno cambiato il destino gli Stati Uniti scegliendo di votare per lui alle presidenziali del 3 novembre 2020. “Dipingendo la Georgia di blu, avete cambiato il Paese", ha detto il capo dello Stato in riferimento al colore che – contrapposto al rosso – indica tradizionalmente gli Stati assegnati al Partito democratico. La Georgia si è rivelata decisiva nel consegnare a Biden le chiavi della Casa Bianca e di battere lo sfidante repubblicano Donald Trump. Nello stesso Stato, inoltre, l’elezione dei senatori democratici Raphael Warnock e Jon Ossoff ha consentito al Partito democratico di strappare il controllo della Camera alta del Congresso ai conservatori. I due hanno giurato nelle mani della vicepresidente Kamala Harris proprio il 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca. Prima del comizio, Biden ha visitato l'ex capo dello Stato Usa, Jimmy Carter, nella sua casa di Plains e all'incontro era presente anche della moglie di Carter, l'ex First lady Rosalynn. Il 96enne ex presidente, capo dello Stato Usa piu' longevo della storia, non ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione alla Casa Bianca, essendo un soggetto a rischio per quanto riguarda il Covid-19. E' stato il 39esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1977 al 1981, oltre che governatore della Georgia dal 1971 al 1975. Nel 2002 è stato insignito del Premio Nobel per la pace.(Nys)