Usa: discorso Biden visto da 22,6 milioni di persone contro 43 milioni di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ una differenza di 47 punti percentuali quella che separa il numero di cittadini Usa che hanno seguito il discorso del presidente Joe Biden al Congresso per i suoi primi cento giorni di mandato e lo stesso discorso tenuto quattro anni fa dal suo predecessore Donald Trump. Secondo una rilevazione Nielsen, infatti, Biden è stato visto da 22,6 milioni di telespettatori sui sette principali network del Paese, mentre erano 43 milioni i cittadini Usa che si sintonizzarono per il primo intervento di Trump a febbraio del 2017 di fronte alle camere riunite. Biden ha tenuto il suo primo discorso di fronte al Congresso federale Usa nella serata del 28 aprile, illustrando a beneficio dei cittadini statunitensi la sua visione del futuro economico e sociale del Paese. "L'America è di nuovo in cammino", ha detto il presidente, il cui intervento ha segnato il 99mo giorno della sua amministrazione. "Sono trascorsi cento giorni da quanto ho fatto giuramento, posato la mano sulla Bibbia di famiglia ed ereditato una crisi nazionale. La peggior pandemia da un secolo a questa parte. La peggior crisi dalla Grande depressione. Il peggiore attacco alla nostra democrazia dalla Guerra civile", ha detto il presidente, riferendosi all'assalto al Congresso dello scorso sei gennaio. "Ora, dopo soli cento giorni, posso riferirvi che l'America è di nuovo in cammino”, ha aggiunto.(Nys)