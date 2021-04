Usa: il Senato conferma la nomina di Bill Nelson come nuovo capo della Nasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato la nomina dell'ex senatore democratico Bill Nelson come nuovo capo dell'agenzia spaziale statunitense (Nasa). Lo riporta la stampa Usa. Nelson, 78enne ex astronauta, è stato senatore per lo Stato della Florida dal 2001 al 2019. Nel suo nuovo ruolo, Nelson guiderà la Nasa nel momento in cui l’agenzia porta avanti il programma Artemis, lavorando con società private per stabilire una presenza umana sulla luna con l'ambizioso obiettivo di raggiungere Marte nei prossimi anni.(Nys)