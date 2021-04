Recovery: da fondo complementare Pnrr 30,6 miliardi fino al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato il decreto legge che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano nazionale per gli investimenti, integrando con risorse nazionali (30,62 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026) il Pnrr. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Ecco gli interventi principali: servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "Io"; tecnologie satellitari ed economia spaziale; riqualificazione edilizia residenziale pubblica; interventi per le aree del terremoto; Ecobonus e Sismabonus; infrastrutture e mobilità sostenibili (rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi) per la sostenibilità ambientale dei porti e il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali e per altri interventi in materia; salute, ambiente e clima; ospedale sicuro e sostenibile; ecosistema innovativo della salute; case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione; costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori; contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Si incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), periodo di programmazione 2021-2027, per un importo di 15,5 miliardi di euro. Si autorizza la spesa per tratti della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e per il secondo lotto funzionale dell'attraversamento di Vicenza.(Rin)