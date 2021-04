Pa: Funzione pubblica, nessuna contraddizione tra norme smart working e contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna contraddizione tra l'intervento normativo sullo smart working approvato oggi e il contratto collettivo che dovrà regolare gli istituti normativi del lavoro agile. Lo precisa in una nota il Dipartimento della Funzione pubblica. La flessibilità organizzativa che chiede la Fp Cgil è rafforzata proprio dalla norma del "decreto proroghe" che elimina una soglia minima, ma lascia libere le amministrazioni di individuare quali attività possono essere svolte in lavoro agile e quanti dipendenti destinare ad esse. Questo fino alla fine del 2021 o prima, se entrano in vigore i Ccnl. La norma prevede poi a regime, per le amministrazioni che approvano i Pola, una soglia minima del 15 per cento dei dipendenti in lavoro agile per le attività che potranno essere svolte in questa modalità. (Com)