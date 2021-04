Governo: ecco il comunicato finale del Consiglio dei ministri di stasera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Lazio n. 1 del 03/03/2021 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”; la legge della Regione Lazio n. 2 del 03/03/2021 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing”; la legge della Regione Basilicata n. 7 del 03/03/2021 “Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.”; la legge della Regione Campania n. 2 del 04/03/2021 “Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)”; la legge della Regione Toscana n. 11 del 05/03/2021 “Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana”; la legge della Regione Umbria n. 4 del 08/03/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021)”; la legge della Regione Umbria n. 5 del 08/03/2021 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”; la legge della Regione Puglia n. 1 del 10/03/2021 “XI legislatura - 3° provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Puglia n. 3 del 24/03/2021 “Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare, in modo parziale, all’impugnativa della legge della Regione Piemonte n. 13 del 29/05/2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19” e della legge della Regione Valle d’Aosta n. 8 del 13/07/2020 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19"- - in quanto la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta, con successive leggi regionali, hanno apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate. Il Consiglio dei ministri, sospeso alle 13.40, è ripreso alle 16.45 ed è terminato alle 17.30. (Com)