Argentina: Covid, toccato nuovo record di decessi giornalieri con 561 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha segnato questo giovedì il numero più alto di decessi giornalieri associati al Covid-19, con 561 vittime. L'ultimo bollettino epidemiologico delle autorità sanitarie rileva inoltre 23.718 nuovi contagi. Il totale delle persone contagiate è arrivato invece a quota 283.779, con un incremento di circa 100 mila casi dall'inizio di aprile. Dall'inizio della pandemia si registrano complessivamente 2.928.890 contagi e 62.947 morti. Anche livello di occupazione delle Unità di terapia intensiva (Uti) segna un record sia a livello nazionale, con il 68,3 per cento, che nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con il 76,8 per cento. Il totale di persone ricoverate nelle Uti è di 5.178 unità. Il livello di saturazione è ancora più critico se si considera esclusivamente il distretto della città di Buenos Aires, dove le cifre ufficiali indicano un 85 per cento di occupazione complessiva ma con diverse strutture che operano oltre il 100 per cento. In questo contesto, nella capitale argentina, i tempi di attesa per i ricoveri sono di diverse ore con frequenti deviazioni dal settore privato a quello pubblico. (segue) (Abu)