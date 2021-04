Usa-Algeria: colloquio Blinken-Boukadoum, focus su relazioni bilaterali e dossier regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri algerino Sabri Boukadoum. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken e Boukadoum hanno discusso delle modalità con cui rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Usa e Algeria, fondate su “valori condivisi e interessi reciproci”. Le parti hanno inoltre discusso delle opportunità per aumentare la cooperazione in Africa, con l’obiettivo di promuovere la prosperità economica e la stabilità regionale. Blinken ha quindi espresso il suo apprezzamento per il ruolo dell'Algeria nel promuovere la stabilità nel Sahel e in Libia. Il segretario di Stato ha poi elogiato gli sforzi di diversificazione economica ed energetica dell'Algeria e il suo desiderio di attrarre più imprese statunitensi nel Paese. Blinken ha infine evidenziato che gli Stati Uniti sono fieri di figurare come Paese rappresentante d'onore alla Fiera internazionale del commercio algerino del 2022. Le parti hanno quindi ribadito “la forza della partnership Usa-algerina”, conclude la relativa nota ufficiale del dicastero di Washington.(Nys)