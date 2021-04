Roma: assemblea Pd su futuro del Salaria sport Village di Settebagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera si è svolta un’assemblea pubblica telematica sul futuro del Salaria sport Village di Settebagni, confiscato in maniera definitiva nel luglio dello scorso anno e sul quale il Comune di Roma ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Federazione italiana Gioco calcio sul futuro utilizzo. All’iniziativa promossa dal Partito democratico del III Municipio hanno partecipato la consigliera comunale democratica Giulia Tempesta, il coordinatore della segreteria del Partito Democratico Riccardo Corbucci, il presidente e la vicepresidente del comitato di quartiere Settebagni Francesco Fusar Poli e Silvia De Rosa, la portavoce dell’associazione Don Chisciotte Noemi De Santis, che si sta occupando delle richieste di risarcimento degli abbonamenti dei residenti, in seguito alla chiusura della struttura, che non ha mai più riaperto dopo l’emergenza Covid. (segue) (Com)