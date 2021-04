Venezuela: senatori Usa presentano legge per consentire uso fondi sequestrati per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori statunitensi Ted Cruz e Marco Rubio hanno presentato oggi un disegno di legge che consente di utilizzare i fondi sequestrati per corruzione a personalità legate al governo venezuelano di Nicolás Maduro, con l'obiettivo di far fronte alla crisi economica che pesa sui venezuelani. Il Preservation of Responsibility for National Assets Act del 2021 (Pana) consente che tali beni vengano prelevati e collocati in un "Fondo di ripristino del Venezuela" a disposizione del dipartimento di Stato per sostenere la democrazia e la società civile venezuelana. Carlos Vecchio, ambasciatore del governo di Juan Guaidó negli Stati Uniti, ha sottolineato che questa misura aiuta "la causa della libertà del Venezuela" e ha ringraziato i senatori per il loro impegno. Il senatore repubblicano Cruz ha osservato: "Le persone corrotte legate ai regimi di Chávez e Maduro hanno rubato centinaia di miliardi di dollari al popolo del Venezuela, lasciando il Paese impoverito. Il popolo del Venezuela merita di riavere quei soldi".(Nys)