Usa: McConnell risponde ad attacchi Trump, guardiamo al futuro non al passato (2)

- Il quotidiano “The Hill” sottolinea che la maggior parte dei repubblicani al Senato resta solidamente unita a sostegno di McConnell, difendendolo ripetutamente dagli attacchi di Trump. Nessun senatore repubblicano ha espresso il desiderio di sfidare l’attuale leader, che molti legislatori conservatori considerano uno degli strateghi politicamente più abili e intelligenti a Washington. In opposizione agli screzi con McConnell – con il quale non ha avuto contatti dalle presidenziali del 3 novembre 2020 – Trump ha sottolineato il suo buon rapporto con il leader della minoranza alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, il primo leader repubblicano a recarsi nel resort di Trump a Palm Beach dopo la rivolta del Campidoglio del 6 gennaio scorso. "Sto lavorando in collaborazione con Kevin McCarthy e penso che riprenderemo (il controllo) della Camera", ha spiegato Trump. (segue) (Nys)