Argentina: Covid, toccato nuovo record di decessi giornalieri con 561 morti (2)

- Sul fronte della campagna di vaccinazione il governo dichiara di aver distribuito nel paese 9.326.408 dosi e che di queste sono state applicate un totale di 7.715.006. Attualmente quindi l'azione vaccinale può contare ancora su circa 1,5 milioni di dosi già distribuite e da applicare. E' previsto inoltre per questo giovedì l'arrivo di un nuovo lotto di circa un milione di applicazioni del vaccino Sinopharm dell'omonimo gruppo farmaceutico cinese. Sempre sul fronte dell'approvvigionamento di vaccini il ministro della Sanità, Carla Vizzotti si è riunita ieri con rappresentanti del laboratorio AstraZeneca per avere precisazioni sui tempi di consegna delle dosi prodotte in Argentina ed invasate in Messico. In questo senso il governo argentino avrebbe ricevuto la garanzia dell'approvvigionamento di almeno due milioni di vaccini entro la fine di giugno. Oltre questa data il laboratorio anglo-svedese potrebbe incorrere in una penale per inadempimento del contratto che prevedeva la consegna entro il primo semestre. (segue) (Abu)