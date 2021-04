Argentina: Covid, toccato nuovo record di decessi giornalieri con 561 morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino aveva firmato ad agosto del 2020 un accordo con AstraZeneca in congiunto con il Messico per la produzione di 250 milioni di dosi del vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato dall'Università di Oxford. "La produzione latinoamericana sarà incaricata all'Argentina e al Messico e questo permetterà un accesso adeguato ed efficiente a tutti i paesi della regione", aveva affermato allora il presidente Fernandez. L'Argentina, incaricata di produrre la "sostanza attiva del vaccino" attraverso il laboratorio della compagnia MabXience, ha già inviato da tempo la sua produzione in Messico, dove il laboratorio Liomont non ha tuttavia potuto onorare il suo impegno, bloccando di fatto la distribuzione. "L'Argentina ha già prodotto 30 millones di principi attivi e non ha ricevuto la quantità di vaccini che era stata pattuita", ha denunciato questa settimana il presidente Alberto Fernandez. (Abu)