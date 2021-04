Perù: presidenziali, candidato Castillo ricoverato d'urgenza per "scompenso respiratorio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato della sinistra alle elezioni presidenziali in Perù, Pedro Castillo, che ha vinto il primo turno dell'11 aprile, è stato trasportato d'urgenza in una clinica della capitale Lima per uno "scompenso respiratorio". "Pedro Castillo è stato ricoverato d'urgenza in un centro clinico a causa di uno scompenso respiratorio, sono sospese le attività programmate per oggi" informa un tweet pubblicato sull'account ufficiale del partito Perù Libre. Lo stesso Castillo, sul suo profilo twitter aveva anticipato in precedenza di non poter assistere alle attività di campagna elettorale in agenda per questa giornata senza tuttavia precisarne le ragioni. Castillo si sarebbe recato in un laboratorio di analisi per escludere una reinfezione da Covid-19. Il leader di Perù Libre era risultato positivo al coronavirus nel mese di marzo ed aveva superato il periodo di isolamento senza sintomi gravi. Successivamente aveva ripreso appieno le attività della campagna elettorale. (segue) (Brb)