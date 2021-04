Perù: presidenziali, candidato Castillo ricoverato d'urgenza per "scompenso respiratorio" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù sta attraversando una nuova ondata di contagi da Covid-19 che le autorità hanno definito "più aggressiva" a causa delle varianti riscontrate in altri paesi. Secondo i dati del Centro nazionale di epidemiologia, prevenzione e controllo delle malattie (Cdc Perù) aprile è diventato il mese più mortale della seconda ondata pandemica. Nel Paese è in vigore l'obbligo di indossare doppia mascherina nei locali a rischio assembramento, al fine di aumentare la protezione contro il nuovo coronavirus. Secondo il decreto, pubblicato sul quotidiano ufficiale "El Peruano" l'uso della doppia mascherina sarà obbligatorio in centri commerciali, gallerie, grandi magazzini, supermercati, farmacie. (segue) (Brb)