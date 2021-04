Perù: presidenziali, candidato Castillo ricoverato d'urgenza per "scompenso respiratorio" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente peruviano, Francisco Sagasti, tuttavia, ha dichiarato che per ragioni economiche non è possibile disporre un altro confinamento per contenere i contagi. "Non è possibile per ragioni economiche, ma anche per ragioni epidemiologiche, perché non ha un impatto così grande come alcuni immaginano", ha detto il presidente durante una visita nella città di Pucallpa, nella regione amazzonica di Ucayali, in occasione dell'arrivo di un lotto di vaccini del laboratorio AstraZeneca. Sagasti ha aggiunto che "in tutto il mondo in questo momento c'è una nuova ondata di infezioni, una nuova ondata di ricoveri, una nuova ondata di morti", e ha detto che questa situazione si verifica anche "in paesi che prima erano considerati un esempio, come Uruguay o Cile". (segue) (Brb)