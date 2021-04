Perù: presidenziali, candidato Castillo ricoverato d'urgenza per "scompenso respiratorio" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha diviso in quattro categorie i 24 dipartimenti del paese: rischio moderato, alto, molto alto ed estremo. Le misure variano sulla base del rischio attribuito a ciascuna zona. A partire da febbraio il Perù ha iniziato a importare ossigeno dall'estero per rifornire i propri ospedali, soprattutto nella captale e nella regione dell'Amazzonia. Il Perù importerà 40 tonnellate di ossigeno a settimana dal Cile, per un totale di 960 tonnellate. Il governo ha inoltre annunciato l'acquisto di oltre 200 tonnellate di ossigeno dall'Ecuador da destinare alla regione dell'Amazzonia. Le forniture si aggiungo alle mille tonnellate donate dalla Società nazionale del petrolio e dell'energia (Snmpe) e le 2.500 tonnellate donate da Southern Perù. (Brb)