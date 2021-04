Usa: Senato approva legge bipartisan per finanziamento infrastrutture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno di legge bipartisan per aumentare i finanziamenti diretti alle infrastrutture idriche degli Stati Uniti è stato approvato dal Senato federale con 89 voti a favore e 2 contrari. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", precisando che l'iniziativa - denominata "Legge sulle infrastrutture per l'acqua potabile e le acque reflue - destinerà 35 miliardi di dollari in programmi per infrastrutture idriche statali. La legge, che ora passa al vaglio della Camera dei rappresentanti, autorizza aumenti graduali dei finanziamenti per i sistemi di infrastrutture idriche statali dall'anno fiscale 2022 al 2026, iniziando con 2,4 miliardi di dollari e terminando con 3,25 miliardi. Il disegno di legge stabilisce anche un programma di sostenibilità operativa per i sistemi idrici più piccoli, come quelli sotto la giurisdizione delle tribù dei nativi americani, e crea un quadro di sovvenzioni separato per sistemi di acqua potabile di grandi e medie dimensioni, con il 50 per cento dei fondi destinati a sistemi che servono tra le 10 mila e le 100 mila persone. L'altra metà deve essere utilizzata invece per i sistemi che servono popolazioni superiori a 100 mila unità.(Nys)